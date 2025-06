Dove vedere la MotoGP in tv oggi GP Italia 2025 | orari prove libere programma streaming

Se sei un appassionato di MotoGP, non perderti l'emozione del GP Italia 2025! Oggi, venerdì 20 giugno, il circuito toscano si anima con le prime prove libere, fondamentali per scoprire chi avrà la meglio in questa sfida. Scopri gli orari, il programma completo e come seguire la diretta streaming delle prove live alle 10:45 e alle 15:00, per vivere ogni attimo di questa giornata cruciale nel mondo della motogp.

Oggi, venerdì 20 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, nono round del Motomondiale 2025. Sullo spettacolare tracciato toscano, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00 Lo spagnolo Marc Marquez si presenta col vento in poppa in MotoGP, dopo quanto ottenuto ad Aragon. Il Cabroncito ha messo in fila tutti e fatto vedere un feeling con la Ducati ufficiale di primo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la MotoGP in tv oggi, GP Italia 2025: orari prove libere, programma, streaming

