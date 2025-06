Dove vedere in tv la Diamond League di atletica 2025 a Parigi oggi | orari programma streaming italiani in gara

Se sei appassionato di atletica e vuoi seguire in diretta l'emozionante ottava tappa della Diamond League 2025 a Parigi, sei nel posto giusto! Questa sera, presso lo stadio Charlety, gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in gare mozzafiato, con occhi puntati sui nostri rappresentanti italiani. Scopri orari, programma e streaming per non perdere nemmeno un attimo di questa grande sfida che avvicina ai Campionati Mondiali di Tokyo.

Lo stadio Charlety di Parigi ospiterà questa sera l’ottava tappa della Diamond League 2025, massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Prosegue dunque in Francia il lungo percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di Tokyo, appuntamento principale della stagione post-olimpica che andrà in scena dal 13 al 21 settembre. Saranno due gli italiani al via del meeting transalpino, con Alessandro Sibilio che si mette alla prova nei 400 ostacoli dopo il convincente 48.44 di Savona ed il recente forfait a Stoccolma per influenza. Presente anche la primatista nazionale di salto con l’asta Roberta Bruni, leader della classifica generale di Diamond League (valevole per la qualificazione alle Finali di Zurigo) che proverà a dare l’assalto al suo stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Diamond League di atletica 2025 a Parigi oggi: orari, programma, streaming, italiani in gara

