Dove vedere in tv Italia-Lituania Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Dove vedere in TV Italia-Lituania agli Europei di basket femminile 2025? Questa partita, un vero e proprio scontro decisivo per il primo posto del girone B, promette emozioni intense e sfide avvincenti. Con appuntamenti in streaming e in diretta sui canali sportivi, gli appassionati non perderanno nemmeno un istante di questa sfida chiave. Chi dominerĂ il raggruppamento e si avvicinerĂ al sogno delle finali? Scopriamolo insieme.

Italia-Lituania, un grande classico che al maschile ha spesso scritto la storia, stavolta ritorna in chiave femminile. E vale il primo posto del girone B di Bologna agli Europei che, dopo questa partita, lasceranno la terra felsinea (così come Amburgo e Brno) per trasferirsi in toto al Pireo. Si decide tantissimo, in sostanza. Chi vincerĂ il raggruppamento? Chi eviterĂ la Francia? Chi rimarrĂ a punteggio pieno? Una sfida, quella di domani, tutta da gustare anche per la presenza di diverse ex vecchie conoscenze del campionato italiano, nonchĂ© di Juste Jocyte, la nuova stella del Paese che intende riportarlo ai fasti Anni ’90, quando compariva in maniera fissa tra le prime cinque d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Lituania, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - lituania - europei - femminile

Basket 3×3, Italia femminile battuta dalla Lituania nella seconda delle qualificazioni agli Europei - La nazionale femminile di basket 3x3 Italia subisce la prima battuta d’arresto negli Europei a Kosice, cedendo alla Lituania con un 13-18.

La nazionale italiana di basket femminile debutta domani sera (ore 21) ai campionati europei 2025 affrontando la Serbia al PalaDozza di Bologna. Nel girone azzurro sono inserite anche Slovenia e Lituania. Tra le giocatrici a disposizione di coach Capobia Vai su Facebook

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

Women's EuroBasket, Italia-Slovenia 77-66 (Keys e Pasa 15). Azzurre qualificate per i Quarti, sabato la Lituania; Europei basket femminile 2025, i risultati e le classifiche dei gironi; Europei di basket femminile 2025: programma, squadre e dove vedere le partite dell'Italia in diretta.

Europei basket femminile 2025, Italia ai quarti di finale: 77-66 contro la Slovenia - Come con la vittoria sulla Serbia di ieri (61- Lo riporta informazione.it

L'Italia è già ai quarti di finale! Battuta 77-66 una Slovenia mai doma. Sabato la sfida per il primo posto con la Lituania - L'Italbasket stacca già il pass per i quarti di finale superando la Slovenia per 77- Riporta eurosport.it