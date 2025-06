Dove vedere in tv Italia-Germania Europei Under21 2025 | orario quarti di finale canale streaming

Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire l'emozionante sfida Italia-Germania agli Europei Under 21 2025, ecco tutto quello che devi sapere: canali, streaming e orari per non perderti nemmeno un istante di questa emozione europea. Preparati a vivere la partita in prima fila, perché se vincere, il sogno continua!

Si apre, in Slovacchia, la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia, seconda nel Gruppo A, si è qualificata ai quarti di finale, dove affronterĂ la Germania, prima nel Gruppo B, nel match in programma domenica 22 giugno alle ore 21.00. In caso di vittoria, poi, l’Italia affronterebbe la vincente del match tra Danimarca e Francia nelle semifinali, calendarizzate per mercoledì 25 giugno, infine l’avversario dell’eventuale finale, prevista sabato 28, uscirĂ dall’altra parte del tabellone, dove sono in programma le sfide Portogallo-Paesi Bassi e Spagna-Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, Europei Under21 2025: orario quarti di finale, canale, streaming

