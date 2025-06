Dove vedere in tv Italia-Cina Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di volley femminile e vuoi seguire in diretta tutte le emozioni della Nations League 2025, sei nel posto giusto! Dopo aver conquistato vittorie importanti contro Bulgaria e Thailandia, l’Italia si prepara a sfidare la Cina nell’ultima partita della seconda settimana a Hong Kong. Scopri orari, programmi e streaming per non perdere neanche un punto di questa entusiasmante avventura delle Campionesse Olimpiche! La sfida si avvicina, e l’Italia spera di concludere nel modo migliore possibile.

Dopo aver battuto brillantemente Bulgaria e Thailandia, l’Italia ha affrontato il Giappone e tornerà poi in campo domenica 22 giugno (ore 14.00) per fronteggiare la Cina nell’ultima partita della seconda settimana della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche chiuderanno la loro avventura a Hong Kong e sperano di concludere nel miglior modo possibile la trasferta in terra asiatica, battendo le padrone di casa e compiendo un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight. Si preannuncia un incontro particolarmente ostico e impegnativo, le azzurre dovranno fare attenzione al gioco decisamente difensivo e mai domo delle cinesi, che si stanno presentando con una formazione rivista per larghi tratti e molto ambiziosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

