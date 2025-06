Dove vedere in tv il Roma Sprint Festival 2025 oggi | orari programma chi partecipa

Se sei appassionato di atletica e vuoi seguire da vicino il Roma Sprint Festival 2025, ecco tutto quello che devi sapere. Oggi, venerdì 20 giugno, lo Stadio dei Marmi di Roma si anima con sfide di velocità e grandi campioni del panorama italiano. Scopri gli orari, il programma e i partecipanti di questa quinta edizione ricca di emozioni, anche senza la presenza di Marcell Jacobs, che ha deciso di rinunciare. Continua a leggere per non perdere neanche un istante di questo spettacolo imperdibile.

Oggi venerdì 20 giugno va in scena il Roma Sprint Festival, evento di atletica che si disputerĂ nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi di Roma. Riflettori puntati sulla velocitĂ come si può intuire dal nome del meeting, giunto alla sua quinta edizione e sempre di particolare interesse vista la presenza di alcuni esponenti di spicco del movimento tricolore. Doveva esserci Marcell Jacobs ma lo sprinter lombardo ha deciso di rinunciare dopo le prestazioni sottotono offerte a Turku. LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 A impreziosire la serata nella Capitale saranno altri due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 nella 4Ă—100: Fausto Desalu e Lorenzo Patta, pronti a sfidarsi sui 100 metri dove vedremo all’opera anche Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Roma Sprint Festival 2025 oggi: orari, programma, chi partecipa

