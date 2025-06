Dove sono andati in vacanza i calciatori della Roma | Maldive Dubai Miami e Sardegna per ricaricare le energie

scegliato di trascorrere le loro vacanze: dalle incantevoli Maldive alle scintillanti luci di Dubai, passando per le spiagge di Miami e la tranquillità della Sardegna. Mentre la Roma si riorganizza con nuove energie e un nuovo volto alla guida, i calciatori si concedono momenti di relax e svago per tornare ancora più carichi. Vediamo dove hanno ...

Mentre la Roma è impegnata nella riorganizzazione della struttura dirigenziale, con l’arrivo ufficiale di Ricky Massara e la nuova posizione affidata a Claudio Ranieri, i calciatori giallorossi si concedono qualche giorno di relax in giro per il mondo. Prima della ripresa della preparazione estiva, infatti, la squadra sta approfittando della pausa per staccare la spina e recuperare le energie in vista della prossima stagione. Vediamo dove hanno scelto di trascorrere le vacanze i protagonisti della Roma. Maldive per Mancini e Pellegrini. Vacanze all’insegna del relax per Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dove sono andati in vacanza i calciatori della Roma: Maldive, Dubai, Miami e Sardegna per ricaricare le energie

In questa notizia si parla di: calciatori - roma - sono - andati

La Roma accusa Zaniolo: “Provocazioni alla Primavera e poi ha colpito due calciatori”. Ecco chi sono - Tensioni al termine della semifinale di campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, con la società giallorossa che accusa Niccolò Zaniolo di provocazioni nei confronti dei giovani calciatori.

Fuori da Trigoria (centro sportivo dove si è svolta la gara) dove Roma e Udinese si sono affrontate per la Semifinale di ritorno del campionato Under 16 ci siamo fermati a parlare con un padre di un giovane bianconero, che con tutto l’orgoglio ci ha detto: “Non Vai su Facebook

L’As Roma rende omaggio a Papa Francesco: chi sono i giocatori e i dirigenti andati a San Pietro…; Roma, i tre capitani al concerto di Max Pezzali: ecco chi c'era e cosa hanno fatto; Roma, Pellegrini e Cristante al concerto prima della gara come Calabria: la reazione di Ranieri.

Roma, primo giorno per Massara a Trigoria: da Lucumì a De Cuyper, gli obiettivi in entrata. Shomurodov e Paredes in uscita - Ieri è arrivata l’ufficialità del ritorno di Frederic Massara e oggi l’attuale ds della Roma è stato a Trigoria per iniziare a programmare il futuro insieme ... Riporta msn.com

Roma, Gasperini: “Se ha vinto il Napoli possiamo farlo anche noi”. Poi sulla chiamata della Juve - Il nuovo allenatore della Roma Gasperini in conferenza stampa a Trigoria: le parole su tutti gli argomenti, dal mercato al campo e non solo ... Secondo calciomercato.it