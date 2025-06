Dove può arrivare Petar Sucic

Petar Sucic, giovane talento croato, è ancora alla ricerca della sua dimensione in maglia nerazzurra, lasciando intravedere potenzialità ma anche margini di miglioramento. Con il suo ingresso in campo contro il Monterrey, si spera che possa consolidare il suo ruolo e contribuire in modo più incisivo all’equilibrio della squadra. Fino a questo momento, il suo cammino è ancora tutto da scrivere, e il suo futuro in Inter promette grandi sfide e opportunità.

«Un pochino poco coinvolto, Sucic, da quando è entrato». «Sì, si è visto poco». Questo è lo scambio tra Andrea Stramaccioni e Pierluigi Pardo all’82esimo minuto di gioco dell’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, contro il Monterrey di Sergio Ramos, un quarto d’ora dopo l’ingresso in campo di Petar Sucic al posto di Asllani. Sucic è entrato in campo e ha cercato di sbagliare il meno possibile, sbagliando però un pallone piuttosto importante nel terzo minuto di recupero, una specie di passaggio all’indietro nella propria trequarti difensiva, che è finito sul petto dell’attaccante avversario e ha causato l’ultima occasione della partita, con Deossa che ha calciato a lato della rete dallo spigolo sinistro dell’area piccola. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Dove può arrivare Petar Sucic

L’Inter non si lascia fermare dallo stallo allenatore e ingaccia Petar Su?i? - L'Inter non si ferma di fronte alle sfide e guarda avanti con determinazione. Dopo settimane di attese e voci di mercato, arriva una notizia che accende l'entusiasmo: il centrocampista Petar Šušic è ufficialmente un nuovo nerazzurro.

Calhanoglu out col Monterrey, Chivu intanto si gode in allenamento Petar Sucic, uno dei due nuovi acquisti completati dall'Inter finora. Il centrocampista croato, prelevato dalla Dinamo Zagabria per una cifra attorno ai 14 milioni di euro, ha fatto già fatt

Petar Sucic è un nuovo giocatore dell'; Inter, ufficiale il primo colpo estivo: preso Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria; Petar Sucic, il nuovo tuttocampista dell’Inter che sembra Barella (ma sostituirà Frattesi?).

UFFICIALE – Petar Sucic è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato del club - La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Petar Sucic è un nuovo giocatore dell'Inter. Come scrive fcinter1908.it

UFFICIALE – Sucic è un nuovo giocatore dell’Inter! Il comunicato - Inizia così l'avventura nerazzurra di Petar Sucic: un nuovo capitolo tutto da scrivere all'interno di un sogno diventato ormai realtà. Scrive inter-news.it