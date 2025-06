Dove è stato girato il film Netflix The Waterfront? Le location delle riprese del dramma ambientato nella Carolina del Nord

Se ti appassiona immergerti in storie avvincenti ambientate nella suggestiva Carolina del Nord, il thriller "The Waterfront" di Netflix ti conquisterà. Girato principalmente nella pittoresca cittadina di Wilmington, questa serie poliziesca incarna l’atmosfera autentica di Havenport, una località immaginaria creata ad hoc. Scopri tutte le location che hanno dato vita a questo dramma emozionante e lasciati trasportare da un mondo ricco di suspense e realismo.

La serie drammatica poliziesca per famiglie di Netflix The Waterfront è ambientata in una regione specifica della Carolina del Nord, nella città immaginaria di Havenport. Sviluppata da Kevin Williamson, sceneggiatore del film originale Scream e creatore di Dawson’s Creek, The Waterfront è una storia sorprendentemente vera basata sui dettagli dell’infanzia di Williamson nella Carolina del Nord. Guidato da Holt McCallany nel ruolo del patriarca della famiglia Buckley, il cast di The Waterfront include anche Melissa Benoist, Jake Weary, Maria Bello, Rafael L. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

