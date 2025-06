Dota 2 | Spring Forward 2025 cosa si nasconde dentro il nuovo Heroes’ Hoard?

Sei pronto a scoprire cosa si cela dietro il nuovo Heroes’ Hoard di Dota 2 Spring Forward 2025? Valve ci sorprende con un mix irresistibile di cosmetici, atmosfere primaverili e il ritorno di tre iconici personaggi del passato, pronti a riaccendere l’entusiasmo dei fan. Tra petali delicati e palette pastello, questa iniziativa promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco e di portare un tocco di nostalgia ed eccitazione. Ma cosa aspettarsi davvero?

Per i giocatori di Dota 2, il risveglio primaverile porta con sé molto più di un semplice aggiornamento stagionale: con il nuovo evento Spring Forward 2025, Valve ha sganciato l’ennesimo scrigno di meraviglie (e tentazioni cosmetiche) sotto forma del Heroes’ Hoard. Ma stavolta, tra petali e palette pastello, ci sono anche personaggi del passato che risorgono come leggende: tre Personas storiche tornano disponibili per un periodo limitato, inclusa l’introvabile Exile Unveiled di Phantom Assassin. E fidatevi: se non l’avete nel vostro arsenale, è il momento di rimediare. Come si ottiene il nuovo Heroes’ Hoard?. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Dota 2: Spring Forward 2025, cosa si nasconde dentro il nuovo Heroes’ Hoard?

In questa notizia si parla di: dota - spring - forward - heroes

Dota 2 Spring Forward 2025 Heroes’ Hoard – All Sets, How To Get, and More - As mentioned, the Spring 2025 Heroes’ Hoard is one of the highlights of Dota 2’s Spring Forward Update. Da esports.net

2025 Dota 2 Spring Forward Update Arrived – Here is What You Need to Know - The Spring Forward update also offers improved starting item display, buyback tooltip, pre- Riporta blix.gg