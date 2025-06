Dossier contro Silvia Salis sospeso il comandante della Polizia locale di Genova

Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Genova: il comandante della polizia locale Gianluca Giurato, coinvolto nell'indagine sul dossier contro la neosindaca Silvia Salis, è stato sospeso e trasferito alla direzione Ambiente. Questa decisione scuote la politica cittadina, sollevando dubbi e interrogativi sul futuro amministrativo. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che sta facendo discutere tutta la città.

Il Comune di Genova ha sospeso l'incarico al comandante della polizia locale Gianluca Giurato accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nell'indagine sul dossier contro la neosindaca di centrosinistra, Silvia Salis. L'uomo verrà trasferito all'incarico di dirigente della direzione Ambiente dell'ente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Genova, spunta un dossier per screditare Silvia Salis in campagna elettorale: indagati l’ex assessore Gambino e il capo dei vigili - Una mattina intensa a Genova, dove gli agenti della Guardia di Finanza sono entrati negli uffici comunali per indagare su un presunto dossier diffamatorio contro la neoeletta sindaca Silvia Salis.

Sergio Gambino, ex assessore meloniano e oggi consigliere comunale, si è autosospeso da Fratelli d’Italia dopo essere finito al centro dell’inchiesta genovese su presunti dossieraggi contro la neosindaca Silvia Salis La scelta non basta a spegnere le polemi Vai su Facebook

