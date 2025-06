Doppio acquisto Napoli incontro fissato | la strategia è chiara

Il Napoli si prepara a un’estate di strategia e sorprese, con un doppio acquisto già in cantiere e un incontro decisivo per chiudere i colpi più ambiziosi. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, la società partenopea punta a rinforzare ulteriormente la rosa, affrontando una sessione di mercato intensa e ricca di opportunità. Il futuro del Napoli è ormai scritto: si prospetta un'estate all'insegna dell’ambizione e della solidità.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incontro fissato per chiudere un doppio colpo. Dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia, di fatto, il Napoli è alla prese con una sessione estiva di calciomercato che può diventare davvero importante. Il team partenopeo, infatti, ha già chiuso per Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ma non ha la minima intenzione di fermarsi a questi due calciatori. Anzi, viste le quattro competizioni da affrontare l'anno prossimo, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono regalare altri giocatori ad Antonio Conte. Proprio sul fronte calciomercato, tra l'altro, bisogna segnalare una novità molto importante.