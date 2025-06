Doppietta Di Maria | altro centro dagli undici metri per l’ex Juve! Benfica sul velluto | 6-0 ad Auckland – VIDEO

Un Di Maria inarrestabile guida il Benfica a una vittoria schiacciante 6-0 contro Auckland nel Mondiale per Club. Con una doppietta e un rigore impeccabile, l’ex Juventus conquista il pubblico e rafforza le speranze della squadra portoghese. Una performance che mette in evidenza il talento e la determinazione del fuoriclasse argentino. La partita si conclude con un risultato che lascia pochi dubbi: il Benfica è pronto a fare strada in questa competizione.

Doppietta Di Maria: altro centro dagli undici metri per l’ex giocatore della Juventus! Benfica sul velluto al Mondiale per Club: 6-0 ad Auckland. Stasera si è giocato il match valevole per la seconda giornata del gruppo C del Mondiale per Club tra Benfic a e Auckland, gara dominata in lungo e in largo dalla formazione portoghese. Di Maria ?? Benfica 6-0 Auckland City?? The penalty kick ends up in the back of the net. The credit goes to Angel Di Maria pic.twitter.com93DB9BGl4q — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 20, 2025 Ad aprire e chiudere le danze ci ha pensato l’ex Juve Di Maria, che ha realizzato il primo gol spiazzando su calcio di rigore l’estremo difensore dei neozelandesi per poi ripetersi in pieno recupero fissando il punteggio sul 6-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com