Dopo vent’anni la commedia cult con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis torna con un nuovo incantesimo famiglie allargate e una buona dose di caos generazionale

Dopo vent’anni, le amate protagoniste di "Quel pazzo venerdì" tornano sul grande schermo, portando un vortice di risate, caos e nuove avventure. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis rivivono i loro celebri ruoli in un capitolo ancora più esilarante, con famiglie allargate e incantesimi sorprendenti. Preparatevi a scoprire cosa succederà questa volta, perché il divertimento è garantito... e il meglio deve ancora arrivare!

A vent'anni dalla prima, indimenticabile avventura, Tess e Anna Coleman stanno per tornare. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan riprendono i ruoli madre-figlia che hanno conquistato un'intera generazione nel nuovo capitolo della commedia Disney più scatenata di sempre: Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. Il trailer ufficiale anticipa l'uscita nelle sale italiane, fissata per il 6 agosto 2025. Questa volta, però, lo scambio di corpi non riguarderà solo loro: la magia colpisce ancora, ma con qualche complicazione in più.