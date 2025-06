Dopo l’investimento quattro telefonate

Dopo l'investimento, quattro chiamate al padre segnano un gesto di immediata preoccupazione e panico. Gli atti della Polizia locale rivelano come il 24enne, dopo l'incidente, abbia cercato ripetutamente di mettersi in contatto con il genitore, una risposta forse dettata dalla paura di aver causato un danno grave. Questo episodio ci fa riflettere sull'importanza di gestire le emergenze con lucidità e responsabilità .

Dagli atti della Polizia locale era emerso che dopo l' incidente, il 24enne aveva effettuato "quattro tentativi di chiamata al padre". Una simile coincidenza temporale e l'insistenza delle telefonate trovano spiegazione solo nel fatto che l'indagato si era accorto di aver investito una persona e che, preso dal panico, tentava di mettersi in contatto con il padre.

