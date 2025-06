Dopo l’ennesima tragedia nell’Adda | Abdel ragazzo d’oro Aiuteremo la tua famiglia Scatta la raccolta fondi

In un momento di immenso dolore, la comunità si unisce per onorare la memoria di Abdel, il giovane di 16 anni scomparso tragicamente nell’Adda. Attraverso iniziative solidali a Cornate e Gorgonzola, vogliamo dimostrare che insieme possiamo fare la differenza, sostenendo la famiglia in questo difficile cammino. La vostra solidarietà può portare sollievo e speranza in un momento così duro. Unisciti a noi nella raccolta fondi, perché ogni gesto conta.

Gorgonzola (Milano) - «Orgoglio Sudan» e solidarietà, scatta la raccolta fondi per la famiglia di Abdel. Il 1 6enne di Cornate annegato nell’Adda, a Trezzo, giovedì scorso. Le iniziative sono addirittura due, una a Cornate, in Brianza, dove il ragazzo abitava, e l’altra a scuola, all’Accademia Martesana, a Gorgonzola. La tragedia si abbatte su professori e compagni, che ora raccolgono denaro per aiutare i genitori a sostener le spese impreviste. « Era davvero un ragazzo d’oro, non come si dice in questi casi con un po’ di retorica, ma sul serio, fiero delle sue origini», raccontano docenti e coetanei sconvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo l’ennesima tragedia nell’Adda: “Abdel, ragazzo d’oro. Aiuteremo la tua famiglia” . Scatta la raccolta fondi

In questa notizia si parla di: ragazzo - tragedia - adda - abdel

Lite nel centro accoglienza sfocia in tragedia: un 22enne accoltella il rivale mentre dorme e viene arrestato. Ragazzo di 30 anni ricoverato in gravi condizioni a Roma - Una lite nel centro di accoglienza di La Pisana, a Roma, è culminata in tragedia: un 22enne ha accoltellato un ragazzo di 30 anni mentre dormiva.

È stato recuperato il corpo del ragazzino di 17 anni scomparso ieri pomeriggio nelle acque dell'Adda a Cassano, dopo essersi tuffato. Il giovane è stato trovato nell'angolo destro della diga Rusca tra il fiume e il canale della Muzza, proprio dove nelle ultime or - facebook.com Vai su Facebook

Dopo l’ennesima tragedia nell’Adda: “Abdel, ragazzo d’oro. Aiuteremo la tua famiglia” . Scatta la raccolta fondi; Adda, la triste conta dei morti e l’appello dei sindaci: “Il fiume è pericoloso, basta bagni”; Trovato il corpo del 17enne disperso nell'Adda a Cassano.

Dopo l’ennesima tragedia nell’Adda: “Abdel, ragazzo d’oro. Aiuteremo la tua famiglia” . Scatta la raccolta fondi - Doppia iniziativa in ricordo del 16enne annegato a Trezzo giovedì scorso ... Come scrive ilgiorno.it

Tragedia all'Adda: ecco chi era il 15enne scomparso - Aveva solo 15 anni e da pochi giorni aveva terminato il primo anno di scuola superiore all’Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola. Scrive primamonza.it