Dopo il progetto ecco i fondi | l’edificio ex Inam diventerà la casa dei diversamente abili

Dopo anni di attesa e pianificazione, finalmente si concretizza il sogno di un centro dedicato ai diversamente abili a Gallipoli. Il progetto, finanziato con 2 milioni e 800 mila euro dalla Regione, trasformerà l’ex edificio INAM in un punto di riferimento fondamentale per l’inclusione e il sostegno. Una grande conquista che promette di migliorare la qualità di vita di tanti, brindando a un futuro più inclusivo e solidale.

GALLIPOLI - Ne avevamo parlato negli anni scorsi in sede di progettazione e di acquisizione del vecchio immobile di via Perrone passato dalla Asl in dotazione al Comune di Gallipoli. Ora arriva la conferma del finanziamento regionale di 2 milioni e 800 mila euro per la realizzazione di un Polo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dopo il progetto ecco i fondi: l’edificio ex Inam diventerĂ la casa dei diversamente abili

