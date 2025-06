Dopo i razzi sull’ospedale Bibi ordina nuovi assalti per stanare Khamenei

In un clima di tensione crescente, le recenti offensive hanno acceso un focolaio di conflitto che minaccia la stabilità regionale. L’onda di violenza si espande, coinvolgendo ospedali e civili innocenti, mentre le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un punto di non ritorno. La situazione è esplosiva e invita a una riflessione profonda sulle conseguenze di questi scontri. Continua a leggere per scoprire cosa potrebbe riservare il futuro in questo scenario di guerra e diplomazia.

Gli ayatollah sventrano il nosocomio di Beer Sheva e lanciano sulle case bombe a grappolo vietate dai trattati internazionali. Netanyahu chiede subito di intensificare gli attacchi ai siti istituzionali e governativi iraniani. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dopo i razzi sull’ospedale, Bibi ordina nuovi assalti per stanare Khamenei

La dottoressa Alaa al-Najjar si trovava in ospedale, stava curando dei bambini. A casa, nella sua abitazione a Khan Younis, c’erano invece i suoi dieci figli. Un bombardamento israeliano l’ha rasa al suolo. Ne sono morti nove su dieci: Yahya, Rakan, Ruslan, J Vai su Facebook

Israele arma i jihadisti. Bibi: «Che male c’è?»; Guerra ultime notizie. Attacco all’Iran, oggi telefonata Biden-Netanyahu. Raid di Israele a Damasco: 7 morti. Idf ordina evacuazione ospedale di Gaza; Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: Oltre 80 morti | Macron critica Israele, la replica di Netanyahu: Si schiera con i terroristi.

I razzi di Hamas smentiscono l’esercito. Ma Bibi ne approfitta: «Si va avanti» - C’è chi lega simili reazioni agli eventi accaduti qualche ora prima dell’attacco su Rafah: gli otto razzi lanciati da Hamas verso Tel ... Si legge su ilmanifesto.it

Ospedale colpito a Gaza, cosa si sa finora: dagli ordini di evacuazione alle versioni opposte fino ai video (anche cancellati) di Israele - Di certo, come confermato dal vescovo anglicano di Gerusalemme, quell’ospedale era già stato colpito negli scorsi giorni e aveva ricevuto tre ordini di evacuazione da parte dell’esercito ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it