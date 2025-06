Dopo 40 anni alle poste Donatella storica impiegata e figlia d' arte va in pensione

Difficile trovare un esempio più toccante di dedizione e passione, qualità che Donatella ha incarnato con grazia per oltre quattro decenni. La sua storia è un inno all’impegno quotidiano, un modello di equilibrio tra vita professionale e famiglia che resterà per sempre un’ispirazione. Ora che si avvia verso la meritata pensione, il suo percorso lascia un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata.

Appena qualche tempo fa i suoi superiori l'avevano celebrata come perfetta sintesi della mamma lavoratrice, bravissima (e instancabile) nell'incastrare i tempi dell'ufficio, dove è sempre stata apprezzatissima da colleghi e utenti, con quelli dedicati alla cura dei suoi quattro figli. Difficile. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Dopo 40 anni alle poste Donatella, "storica" impiegata (e figlia d'arte) va in pensione

