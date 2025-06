Donne vittime di violenza di genere inaugurata Casa Rotary Luce

Inaugurata con orgoglio, “Casa Luce” segna un nuovo passo avanti nel sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Questa abitazione, la terza del suo genere, nasce dalla collaborazione tra Rotary Club Treviso, la Fondazione Maurocordato, Telefono Rosa e la Diocesi di Treviso, unendo forze per offrire rifugio, speranza e rinascita. Un esempio concreto di solidarietà che illumina il cammino verso una società più sicura e rispettosa.

Si chiama “Casa Luce” ed è la terza abitazione per donne vittime di violenza, frutto di una collaborazione che vede ancora insieme il Rotary club (in questo caso il Rotary Club Treviso), la Fondazione Maurocordato, il Centro antiviolenza - Telefono rosa di Treviso e la Diocesi di Treviso per un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Donne vittime di violenza di genere, inaugurata Casa Rotary Luce

In questa notizia si parla di: rotary - donne - vittime - violenza

Rotary, 15mila euro contro la violenza di genere: 65 donne al pronto soccorso per le botte e 6 per abusi sessuali - Il Rotary Club Cesena, guidato da Norberto Fantini, ha stanziato 15 mila euro a sostegno della rete contro la violenza di genere nel nostro territorio.

Con grande orgoglio accogliamo la nomina di Francesco Arezzo, socio del Rotary Club Ragusa, scelto dal Consiglio centrale RI per guidare il Rotary a livello mondiale dal 1° luglio 2025. In un momento delicato, ha accettato con prontezza questa responsabil Vai su Facebook

Rotary, 15mila euro contro la violenza di genere: 65 donne al pronto soccorso per le botte e 6 per abusi sessuali; Dal Rotary 15mila euro contro la violenza di genere; Violenza sulle donne e codice rosso, la criminologa Bruzzone all'evento del Rotary club Pescara nord.

MICROCREDITO DI LIBERTÀ: UNICREDIT, ROTARY E PREFETTURA UNITI PER RESTITUIRE AUTONOMIA E FUTURO ALLE DONNE - UniCredit, Prefettura di Lecce, Rotary Club Lecce e la rete antiviolenza del territorio uniscono le forze per presentare ufficialmente il Progetto Microcredito di Libertà, uno strumento concreto per s ... Riporta zeroventiquattro.it

Almas, un podcast sulle donne vittime di migrazione forzata e violenza - nato da una missione di Valerio Nicolosi in America Latina con CESVI – prende il nome dal progetto portato avanti dall’organizzazione umanitaria in Colom ... Scrive tg24.sky.it