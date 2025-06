Donne nella scienza Premio internazionale per la fisiologa Bagnoli

La Scuola Normale si conferma un talento internazionale. Sara Bagnoli, dal 2016 al 2021 allieva del corso di Perfezionamento in Fisiologia dell’ateneo in piazza dei Cavalieri e attualmente assegnista di ricerca nel laboratorio Bio@SNS, è una delle sei vincitrici del XXIII Premio L’Oréal-Unesco For Women in Science - Young Talents Italia 2025. Il riconoscimento le è stato conferito per la sua ricerca che si focalizza sullo studio dell’ invecchiamento cerebrale e delle malattie neurodegenerative. Bagnoli ha ottenuto un riconoscimento, del valore di 20.000 euro, per promuovere il progresso della scienza, in particolare di giovani ricercatrice di età inferiore ai 35 anni residenti in Italia e laureate in discipline nell’area scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donne nella scienza. Premio internazionale per la fisiologa Bagnoli

