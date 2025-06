donne afghane trovata soluzione

Un drammatico paradosso che metteva a dura prova la loro speranza di ottenere la cittadinanza italiana. Queste donne afgane, intrappolate in un labirinto burocratico insormontabile, hanno finalmente trovato una soluzione audace e innovativa. La loro determinazione ha aperto un nuovo percorso, dimostrando che anche nelle situazioni più complesse, la volontà di conquistare un futuro migliore può prevalere. E questa storia ci insegna che la solidarietà può superare ogni ostacolo.

Per ottenere la cittadinanza italiana erano entrate in un loop ‘kafkiano’, per il quale avrebbero dovuto chiedere ulteriori documenti prima al regime talebano e poi all’ambasciata, mettendo a rischio la propria vita per due operazioni che "semplicemente non sono possibili". Era un vero e proprio cortocircuito istituzionale quello che aveva coinvolto una trentina di donne provenienti dall’Afghanistan e residenti tra Bologna e Modena, il cui iter per ottenere la cittadinanza italiana si era arenato a causa di queste richieste da parte della Prefettura. Nello specifico, la richiesta fatta a queste donne, arrivate in Italia con il ricongiungimento familiare con i mariti, già cittadini italiani, avrebbero dovuto presentare un " certificato penale fatto dai talebani e legalizzato dall’ Ambasciata ", mentre "fino a un anno fa andava bene anche il famoso atto notorio, che presentano i rifugiati politici e apolidi senza rappresentanza, come in tutte le altre città ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it