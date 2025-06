Donatori di sangue la generosità di gruppo della Guardia di Finanza di Siena

Donatori di sangue, il cuore della Guardia di Finanza di Siena si illumina di solidarietà. Il loro gesto quotidiano va oltre le leggi, abbracciando valori umani fondamentali. In un’epoca in cui la solidarietà è più che mai essenziale, questi militari dimostrano come la generosità possa fare la differenza, portando speranza e vita a chi ne ha bisogno. Un esempio che ispira e rafforza il legame tra istituzioni e comunità.

Siena, 20 giugno 2025 – Nuovo gesto di generosità da parte dei militari della Guardia di Finanza di Siena, che si sono recati in gruppo per la donazione periodica di sangue al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dalla dottoressa Elena Marchini. Presente, in rappresentanza della direzione aziendale, la direttrice sanitaria Maria De Marco. Un momento importante che rappresenta l’impegno e il supporto costanti da parte del Comando provinciale della GdF di Siena per la donazione di sangue ed emocomponenti: un gesto tanto semplice quanto prezioso, specie nel periodo estivo quando la richiesta in tal senso cresce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donatori di sangue, la generosità (di gruppo) della Guardia di Finanza di Siena

