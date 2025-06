Donald Trump può schierare la Guardia nazionale a Los Angeles

La recente decisione di un giudice federale ha aperto nuovi scenari politici negli Stati Uniti, autorizzando Donald Trump a schierare la Guardia nazionale a Los Angeles. Un passo che potrebbe cambiare radicalmente il corso delle manifestazioni contro la politica migratoria della Casa Bianca. Trump ha definito questa vittoria come un traguardo importante, sottolineando che la sua autorità legale resta intatta anche senza l’emissione diretta dell’ordine dal governo californiano. La questione si fa sempre più complessa e controversa.

