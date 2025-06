Donald Trump deciderà entro due settimane se attaccare direttamente l’Iran

La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran raggiunge livelli critici, con un conflitto che si intensifica e l’ombra di un intervento militare imminente. Donald Trump, in un contesto di crescente incertezza, ha annunciato che entro due settimane deciderà se lanciare un attacco diretto contro l’Iran. La decisione potrebbe segnare un punto di svolta nella regione, lasciando il mondo in attesa di un’azione che potrebbe avere ripercussioni enormi.

Donald Trump deciderà entro due settimane se gli Stati Uniti interverranno direttamente con un’azione militare contro l’Iran. Lo ha annunciato giovedì Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, mentre la guerra aerea tra Israele e Iran è entrata nell’ottavo giorno, con almeno settecento vittime in Iran e ventiquattro in Israele. Il presidente degli Stati Uniti sta considerando l’ipotesi di un attacco mirato all’impianto di Fordow, una struttura sotterranea di arricchimento dell’uranio considerata tra le più protette del paese, e finora fuori dalla portata degli armamenti israeliani. Solo l’esercito statunitense, dotato di ordigni bunker-buster, potrebbe infliggere danni rilevanti a quel sito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Donald Trump deciderà entro due settimane se attaccare direttamente l’Iran

