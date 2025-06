Don Matteo col solito dominio in prime time Cresce Del Debbio bene Ore14

Nella serata di giovedì, i telespettatori italiani hanno premiato le produzioni di casa nostra. Don Matteo, con il suo classico fascino, conquista ancora una volta il prime time su Rai1, registrando il 15.8% di share e oltre 2,3 milioni di spettatori. Mentre su Canale 5, Paolo Bonolis continua a intrattenere con successo, confermando l’affetto del pubblico. Ma cosa riserveranno le prossime puntate? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, conquistare il 15.8% pari a una media di 2.310.000 spettatori, vincendo nuovamente la serata. Su Canale5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro - prime time hanno ottenuto una media di 1.646.000 spettatori pari all'11.5% di share. Su Rai2, Ore 14 Sera condotto da Milo Infante ha segnato una media di 969.000 teste pari all'8.6% di share. Su Rai3, Il documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere totalizza una media di 558.

