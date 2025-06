Don Matteo 15 ciak si gira | al via le riprese della nuova stagione con Raoul Bova e Nino Frassica

Le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo sono ufficialmente iniziate, portando in scena ancora una volta le affascinanti storie che hanno conquistato il pubblico italiano. Con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo e Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, la serie promette emozioni e suspense. Il set si anima di entusiasmo e nuove sorprese, pronti a scoprire cosa riserverĂ questa avventura televisiva? Restate sintonizzati!

Lux Vide ha annunciato l’inizio delle riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, la popolarissima serie televisiva realizzata in collaborazione con Rai Fiction. A tornare sul set, in questi primi giorni di lavorazione, è il cast che il pubblico ha imparato ad amare: Raoul Bova vestirĂ nuovamente i panni di Don Massimo, affiancato dall’inossidabile Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, e dagli immancabili personaggi di Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e il brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini). Anche in questa stagione troverĂ spazio la linea narrativa dedicata ai #Mezzanottini, con l’evoluzione della relazione tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), una delle storie piĂą seguite e apprezzate dal pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it