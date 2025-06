Don Alfonso 1890 e Kilesa insieme per una capsule collection ispirata all’orto campano

Don Alfonso 1890 e Kilesa uniscono le forze per una capsule collection ispirata all’orto campano, unendo moda e alta cucina in un omaggio alla terra, alla creatività artigianale e ai sapori autentici della Campania. Questo progetto esclusivo celebra l’eccellenza locale, trasformando tradizione e innovazione in un’esperienza sensoriale unica, che invita a scoprire il cuore di questa meravigliosa regione attraverso capi e accessori d’eccezione. Un’alleanza tra gusto e stile destinata a lasciare il segno.

Moda e alta cucina si incontrano nel cuore della Campania per dare vita a un progetto esclusivo che celebra l'eccellenza del territorio, la creatività artigianale e i sapori autentici della terra. Nasce così la collaborazione tra Kilesa, brand di borse e accessori di lusso Made in Italy, e il celebre ristorante Don Alfonso 1890, simbolo

