Domenica incontro sugli scavi archeologici al cantiere ex Roverella

Domenica, nel cuore del cantiere ex Roverella, si sveleranno segreti sconosciuti grazie all’evento "Del grano e di altre storie", un’anteprima archeologica unica nel suo genere. La Soprintendenza archeologica, in collaborazione con il Comune di Cesena, apre le porte a curiosi e appassionati per scoprire aspetti inediti di un passato ancora in fase di scoperta. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e vivere l’emozione di un’indagine archeologica in corso.

La Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in collaborazione con il Comune di Cesena, organizza l’incontro dal titolo ’Del grano e di altre storie. Anteprime archeologiche per la rigenerazione del Roverella ’. Dal momento che le attività di scavo sono ancora in corso, si tratta di un’anteprima assoluta, che si concentrerà su aspetti inediti o curiosi. L’evento si svolgerà domenica in tre turni di visita (9,10,11). Ritrovo in piazza Aguselli. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Gruppo Archeologico cesenate ’Giorgio Albano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica incontro sugli scavi archeologici al cantiere ex Roverella

