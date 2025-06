Domani sera al via la rassegna bandistica dei comuni del Savio

Preparatevi a vivere una magica estate musicale: domani sera, alle 21 in Piazza Maggiore a Montiano, prende il via la “Rassegna Bandistica Montiano Sarsina e Bagno di Romagna in Musica”. Per due mesi, le piazze dei tre Comuni dell’Unione Valle del Savio si trasformeranno in un palcoscenico di emozioni, con otto bande ospiti e le formazioni locali, celebrando anche i 20 anni del Corpo Bandistico dei Tre Monti APS. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo!

Domani alle 21 in Piazza Maggiore a Montiano prende il via la " Rassegna Bandistica Montiano Sarsina e Bagno di Romagna in Musica", che proseguirà fino a metà luglio nelle piazze dei tre Comuni dell' Unione Valle del Savio, coinvolgendo 8 bande ospiti insieme alle tre formazioni locali: 3Monti Band, Banda Città di Sarsina e Banda di Santa Cecilia. Il 2025 rappresenta un traguardo molto importante: da 20 anni il Corpo Bandistico dei Tre Monti APS promuove e organizza la Rassegna Bandistica Nazionale a Montiano. Nel corso di 20 anni di storia la Rassegna di Montiano ha coinvolto decine di formazioni musicali, provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero.

Valle del Savio in musica, torna per tutta l'estate la rassegna bandistica - L'estate sulla Valle del Savio si accende di note e melodie con "Valle del Savio in Musica", la rassegna bandistica tornata a incantare il pubblico.

Domani alle 21 in Piazza Maggiore a Montiano prende il via la "Rassegna Bandistica Montiano Sarsina e Bagno di

XVII Rassegna bandistica nazionale "Montiano in Musica" - Tutti i concerti si svolgeranno alle 21, dopo che le bande ospiti saranno state accolte e si saranno rifocillate alla tavola preparata dai volontari del Corpo bandistico dei Tre Monti.