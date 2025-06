Domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Buseto Palizzolo per la 4ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

Domani e domenica, Giuseppe Termini si prepara a scendere in pista a Buseto Palizzolo per la sfida di alto livello nella 4170 Prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini. Attuale leader della categoria 125 Rookie, il pilota pioppese si trova in un momento cruciale: dovrà mettere in campo tutta la sua determinazione per difendere il primato e confermare il suo talento. La competizione promette emozioni e battaglie indimenticabili!

