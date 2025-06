domani e domenica al parco della pace pesaro capitale del nuoto italiano i big in vasca alla rossini swim cup

Preparati a vivere un weekend all'insegna dell'acqua e della competizione: domani e domenica, la piscina olimpionica di Pesaro ospiterà la prestigiosa Rossini Swim Cup, l’unica tappa internazionale nelle Marche. Un evento imperdibile che vedrà protagonisti i big del nuoto italiano e mondiale, pronti a sfidarsi in vasca e a regalare emozioni indimenticabili. La passione per il nuoto si accende nel cuore del Parco della Pace, un autentico palcoscenico di talento e adrenalina.

La piscina olimpionica di Pesaro si prepara ad accogliere la " Rossini Swim Cup ", manifestazione internazionale di nuoto in programma domani e domenica nell’impianto "Osvaldo Berti" del Parco della Pace, nell’ambito del circuito nuoto Italia e a cura di "Sport Village Events". Si tratta dell’unica competizione di nuoto internazionale nelle Marche disputata in vasca olimpionica ed è ormai un appuntamento fisso nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Nuoto, nonché un fiore all’occhiello per lo sport pesarese. La partecipazione si preannuncia di alto livello, con circa 3200 atleti-gara iscritti provenienti da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net