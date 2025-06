Domani a Roma contro riarmo e guerre | È solo l’inizio

Domani a Roma, cittadini e attivisti si uniranno in una grande manifestazione contro il riarmo e le guerre, segnando solo l’inizio di una mobilitazione crescente per la pace. Promossa da realtà come Sbilanciamoci, Greenpeace e Arci, questa giornata rappresenta un momento cruciale per chiedere un futuro senza conflitti armati. È un appello forte e chiaro: la pace si costruisce insieme, e questa è solo la prima tappa di un cammino importante.

Convocata ormai da qualche settimana dai promotori italiani dell'appello europeo Stop Rearm Europe, Sbilanciamoci, Rete Italiana pace e disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace, Arci, Attac, Transform, la manifestazione nazionale di

“Non vogliamo prepararci alla guerra”. Il manifesto del raduno di sabato 21 a Roma contro il riarmo (e il genocidio) - Il cuore di Roma si prepara a battere per la pace. Sabato 21 giugno, a Porta San Paolo, persone di ogni età si uniranno per dire no a guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo.

NO alla guerra, NO al riarmo, NO al genocidio. Come Cgil aderiamo e partecipiamo alla manifestazione nazionale di sabato 21 giugno a Roma, per chiedere la fine delle guerre e fermare la distruzione in atto a Gaza. Porta San Paolo – Roma Ore 14:00 Vai su Facebook

