Domani 21 giugno il principe William festeggia i suoi 43 anni in campagna ad Anmer Hall con Kate MIddleton e i figli George Charlotte e Louis

Domani, 21 giugno, il principe William spegnerà 43 candeline in un’atmosfera di campagna ad Anmer Hall, circondato dall’affetto di Kate Middleton e dei loro figli. Celebre per la sua crescita personale e il crescente carisma, oggi è uno dei membri più amati della royal family, simbolo di impegno e modernità. La sua popolarità continua a crescere, conquistando leader politici e pubblico globale. E proprio in questa occasione speciale, si prospettano nuove sorprese e progetti che rafforzano il suo ruolo di figura chiave nel mondo contemporaneo.

A lla vigilia dei suoi 43 anni – li compie domani 21 giugno – il principe William gode di una popolarità senza precedenti. Quell’erede al trono che un tempo sembrava fin troppo serio e, diciamolo, anche un po’ noioso in confronto a Harry, più simpatico e alla mano, oggi si è completamente trasformato. Il principe William e Cate Blanchett insieme per la moda sostenibile X William piace ai leader politici (Trump e Zelensky lo hanno ripetutamente lodato), oltre che al pubblico britannico, che ne apprezza la sua lealtà nei confronti della monarchia. E al contrario del fratello, sempre più impelagato in controversie, William si ritrova spesso affiancato da star: David Bekham, Taylor Swift, Tom Cruise e ieri anche Cate Blanchett fanno a gara per farsi fotografare con lui. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Domani 21 giugno, il principe William festeggia i suoi 43 anni in campagna ad Anmer Hall con Kate MIddleton e i figli George, Charlotte e Louis

