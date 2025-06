Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025 26 a luglio | chi deve presentarla per quali posti ci sarà ancora l’algoritmo 10 FAQ

Se sei un docente precario alle prese con le supplenze per il prossimo anno scolastico, è fondamentale conoscere i dettagli sulla domanda con massimo 150 preferenze per l'assegnazione delle supplenze al 2025/26. Chi deve presentarla, quali posti sono disponibili e se ci sarà ancora l'algoritmo sono domande cruciali da chiarire. Scopri tutto con le nostre 10 FAQ e preparati al meglio per questo importante adempimento.

Uno dei prossimi adempimenti per i docenti precari inseriti nelle GaE e GPS sarà la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, per l'assegnazione delle supplenze al 31 agosto o 30 agosto 2025 dell'anno scolastico 202526. L'articolo Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 202526 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

