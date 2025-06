Dolore composto e lacrime per l' ultimo saluto all' ex guardia penitenziaria

Un dolore profondo e un velo di lacrime hanno avvolto oggi il funerale di Fatos Cenaj, ex guardia penitenziaria di 58 anni brutalmente ucciso all’alba dell’8 giugno. La comunità si stringe nel cordoglio, mentre le indagini dei carabinieri proseguono alla ricerca di risposte e giustizia, mantenendo viva la speranza di scoprire il movente e il colpevole di questa tragica perdita.

Si è celebrato oggi 20 giugno il rito funebre di Fatos Cenaj, l'ex guardia penitenziaria di 58 anni albanese, uccisa da un corpo d'arma da fuoco sparato alle prime luci dell'alba dell'8 giugno. Omicidio per cui ancora oggi manca il movente e soprattutto un colpevole. In tal senso i carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Dolore composto e lacrime per l'ultimo saluto all'ex guardia penitenziaria

