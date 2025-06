Distruzione a Beer Sheva per un missile dall' Iran | Attaccato il sito Microsoft perchè collabora con Israele

Un attacco devastante scuote Beer Sheva, nel sud di Israele, dopo il lancio di un missile balistico dall'Iran. La città si trova ora in stato di emergenza, con edifici distrutti, veicoli in fiamme e un bilancio ancora da definire. L’attentato si inserisce in un quadro geopolitico teso, mentre le Ferrovie israeliane annunciano interruzioni nella rete. La situazione rimane critica e richiede risposte immediate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele. L'ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata.

