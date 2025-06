Distrugge la porta di casa del vicino

La quiete di un quartiere può essere facilmente scossa da episodi imprevedibili, come quello accaduto in via Gianoli, dove una donna di 46 anni ha trasformato la vita quotidiana dei vicini con comportamenti sempre più disturbanti. La tensione monta mentre si susseguono episodi di vandalismo e dispetti, mettendo a dura prova la serenità condivisa. Qual è la soluzione per ristabilire l'equilibrio e garantire il rispetto tra vicini?

La convivenza tra vicini si rivela a volte difficile. È quanto accade da alcuni mesi in via Gianoli, zona sud ovest del capoluogo, dove il recente trasferimento di una donna di 46 anni, dalla vita piuttosto movimentata, in una palazzina, ha mandato in frantumi il tranquillo tran tran del resto dei residenti, svegliati da urla in piena notte e infastiditi da dispetti da ogni genere e dal via vai di gente poco raccomandabile che fa visita alla vicina. Di questo erano state avvisate le forze dell’ordine, che ieri mattina sono dovute intervenire perché la donna, che a propria volta ha precedenti, ha distrutto con un coltello la porta di un anziano inquilino che non le voleva aprire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Distrugge la porta di casa del vicino

