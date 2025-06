Distributori Europam a secco nelle vallate piacentine Albasi | Servono chiarimenti e soluzioni tempestive

La carenza di carburante nei distributori Europam delle vallate piacentine sta creando notevoli disagi ai residenti, con interruzioni di servizio che si fanno sentire soprattutto nei weekend. Il consigliere regionale Lodovico Albasi e il segretario del circolo Pd di Bobbio Mauro Martini chiedono urgentemente chiarimenti e soluzioni tempestive per garantire un approvvigionamento stabile e rassicurare le comunità locali, dimostrando ancora una volta l’importanza di un intervento rapido ed efficace per tutelare i cittadini.

Il consigliere regionale Lodovico Albasi e il segretario del circolo Pd di Bobbio Mauro Martini esprimono forte preoccupazione per la carenza di carburante nei distributori Europam delle vallate piacentine, con un aumento dei disagi e delle interruzioni di servizio, soprattutto nei weekend.

Liguria, crisi carburante nei distributori Europam: Impianti fermi, gestori in ginocchio - In Liguria circa settanta distributori di carburante a marchio Europam – circa un terzo del totale regionale – si trovano in una situazione di emergenza che dura ormai da mesi. ligurianotizie.it scrive

Liguria, un terzo dei distributori Europam da mesi senza carburante. Posti di lavoro a rischio - Genova – Settanta impianti liguri a marchio Europam, circa un terzo del totale, da mesi non ricevono il carburante, se non a singhiozzo. Lo riporta ilsecoloxix.it