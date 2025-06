Dismetabolismo e obesità | lunedì esperti a confronto a Napoli

Lunedì a Napoli, esperti si confrontano su dismetabolismo e obesità, due sfide crescenti che influenzano salute e qualità di vita. L’aumento delle patologie metaboliche e oncologiche legate a questi disturbi richiede approcci innovativi e multidisciplinari. Tra le frontiere più promettenti ci sono le scoperte in epigenetica, nutrigenomica e nutrigenetica, che stanno rivoluzionando la prevenzione e il trattamento. Un’opportunità per approfondire le ultime novità e fare il punto su un settore in continua evoluzione.

Il progressivo incremento dell’incidenza di patologie metaboliche e oncologiche, spesso correlate a obesità e dismetabolismo, richiama l’attenzione su nuovi approcci multidisciplinari per la loro prevenzione e gestione. In questo scenario, onconutrizione, dismetabolismo e obesità rappresentano un campo di studio in continua evoluzione, in cui le recenti scoperte nell’ambito dell’epigenetica, della nutrigenomica e della nutrigenetica stanno aprendo nuove prospettive terapeutiche e preventive. L’onconutrizione ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione del paziente oncologico, evidenziando come l’alimentazione possa modulare l’infiammazione, influire sulla risposta ai trattamenti e migliorare gli esiti clinici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

