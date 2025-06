discarica a cielo aperto nell’area camper della zona commerciale, dove l’incuria e l’abbandono dominano la scena. Tra immondizia e topi che fanno capolino, cittadini esasperati denunciano il degrado sui social, evidenziando un vero e proprio spettacolo vergognoso. Se mai arrivassero turisti a fermarsi in quel recinto, si troverebbero davanti a un'immagine di decadenza che danneggia l’intera comunità e la sua reputazione. È ora di agire concretamente per restituire dignità e decoro a questo luogo.

