Disavventura per la modella Roberta Molisso | Truccata da una make up artist con un mascara infetto

Una disavventura che mette in luce l'importanza della sicurezza e dell'igiene nel mondo della moda e del trucco. Roberta Molisso, influencer e modella, ha condiviso su TikTok un episodio doloroso e allarmante: un mascara infetto le ha causato un'infiammazione agli occhi durante uno shooting. Un richiamo forte a tutte le professioniste del settore affinché la cura del cliente venga sempre prima di tutto, perché la salute non si compra. Continua a leggere.

