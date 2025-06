Disastro Inter e Milan Leoni va all’estero | accordo vicino con la big di Premier

Disastro Inter e Milan, Leoni va all’estero. I due giganti milanesi rischiano di perdere un talento prezioso, che potrebbe fare il salto alla scena internazionale. Giovanni Leoni, difensore del Parma e talento emergente del calcio italiano, si appresta a lasciare l’Italia grazie a un accordo vicino con una grande squadra straniera. Il suo futuro promette grandi sfide e successi fuori dai confini nazionali, lasciando un segno indelebile nel panorama calcistico europeo.

Le due squadre milanesi rischiano fortemente di farsi scappare il talento del Parma Giovanni Leoni, vicino all’estero Giovanni Leoni è senza dubbio uno dei prospetti italiani più interessanti. Dotato di buona tecnica e fisicità, il difensore del Parma è stato un investimento importante della società che lo ha strappato alla Sampdoria per 5 milioni nel 2024 e che ora ha quintuplicato come minimo il suo valore. (Lapresse) – tvplay.it Infatti proprio di 25 milioni è la cifra che una squadra estera avrebbe messo sul piatto per strappare il giocatore non solo al Parma, ma a tutte quelle squadre italiane che lo seguono come Inter, Milan, Juventus e Napoli. 🔗 Leggi su Tvplay.it