DISASTRO IN BOLLETTA | se non stacchi la spina questo elettrodomestico ti fa pagare quanto tutta la casa | Lo chiamano il killer silenzioso

Attenzione: un elettrodomestico che spesso trascuriamo potrebbe essere il principale responsabile degli aumenti in bolletta. Conosciuto come il "killer silenzioso", questo apparecchio può farci pagare quanto tutta la casa se non viene spento o staccato dalla presa. Per evitare spese impreviste e salassi energetici, è fondamentale adottare comportamenti corretti. Scopriamo insieme come proteggere il nostro portafoglio e risparmiare energia ogni giorno.

Per evitare i salassi nella bolletta dell'energia elettrica occorre fare massima attenzione ed evitare comportamenti errati. Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a un incremento significativo del costo dell'energia elettrica, con ripercussioni tangibili sulle bollette di famiglie e imprese. Le stime indicano che dal 2019 al 2024, i prezzi dell'energia elettrica sono aumentati di oltre il 100%, un dato ben superiore rispetto a molti altri paesi europei. Questo rincaro è riconducibile a molteplici fattori. In primis, la forte dipendenza dal gas naturale per la produzione di energia elettrica, il cui prezzo è stato soggetto a notevoli fluttuazioni sui mercati internazionali, acuite da tensioni geopolitiche e dalla crisi energetica.

