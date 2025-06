Disarmo uguale giustizia | a Roma due cortei per la pace

Domani, a Roma, la voce della pace si farà sentire forte e chiara con due grandi cortei che attraverseranno la città, promuovendo un messaggio di disarmo e giustizia. Oltre 440 sigle della società civile uniscono le loro forze in una mobilitazione senza precedenti, dimostrando che la protesta pacifica può essere un potente strumento di cambiamento. La lotta per un futuro senza guerra e autoritarismo inizia qui, e il nostro impegno può fare la differenza.

Domani, sabato 21 giugno, Roma sarà attraversata da una mobilitazione nazionale per la pace, promossa da oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. La manifestazione, intitolata “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”, si articolerà in due cortei distinti: uno partirà da Porta San Paolo, l’altro da Piazza Vittorio. Entrambi si muoveranno dalle ore 14, con percorsi e piattaforme differenziate, ma un obiettivo comune: fermare la corsa europea al riarmo e riaffermare la centralità della pace. “Stop Rearm Europe”: contro le spese militari, per i diritti sociali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it