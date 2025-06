Disarmo uguale giustizia | a Roma due cortei per la pace

Roma si prepara a colorare le strade con due cortei per la pace, una mobilitazione senza precedenti che coinvolge oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo” è il richiamo di questa protesta, che si muoverà da Porta San Paolo e Piazza Vittorio alle 14, unendo voci diverse in un messaggio di disarmo e giustizia. La città si anima per un futuro di pace e umanità.

Domani, sabato 21 giugno, Roma sarà attraversata da una mobilitazione nazionale per la pace, promossa da oltre 440 sigle della società civile, sindacati, partiti e movimenti. La manifestazione, intitolata "Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo", si articolerà in due cortei distinti: uno partirà da Porta San Paolo, l'altro da Piazza Vittorio. Entrambi si muoveranno dalle ore 14, con percorsi e piattaforme differenziate, ma un obiettivo comune: fermare la corsa europea al riarmo e riaffermare la centralità della pace.

