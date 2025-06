Disagi idrici a Povoletto richiesta di uso consapevole dell' acqua per altri Comuni

A Povoletto e frazioni, lunedì 23 giugno si prospetta un'interruzione dell'acqua a causa di interventi sulla rete idrica. CAFc. invita i cittadini a un uso responsabile dell’acqua, sensibilizzando tutta la comunità a adottare comportamenti virtuosi. In momenti come questi, la collaborazione di tutti diventa fondamentale per fronteggiare i disagi e garantire un corretto approvvigionamento. Solo uniti possiamo superare questa sfida e preservare una risorsa preziosa come l’acqua.

Cafc. ha diramato due importanti avvisi per i cittadini di diversi Comuni della provincia di Udine, relativi a interventi sulla rete idrica previsti per lunedì 23 giugno. Sospensione del servizio a Povoletto e frazioni A Povoletto, la giornata di lunedì vedrà una sospensione del servizio.

