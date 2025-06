DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di venerdì 20 giugno LIVE

Benvenuti alla nostra diretta live del calciomercato di venerdì 20 giugno! Restate aggiornati su tutte le ultime notizie di mercato delle big di Serie A, dalle trattative più calde alle operazioni che infiammano l’estate italiana. Dai colpi di scena della Juventus al pressing dell’Inter, senza perdere di vista le strategie di Napoli, Milan e Roma. Seguite ogni sviluppo in tempo reale e non lasciatevi sfuggire nulla, perché il mercato è ancora tutto da scrivere!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Inter stringe i tempi per Bonny e nei prossimi giorni punta a limare la distanza con il Parma per l’arrivo alla corte di Chivu dell’attaccante francese. Intanto il Napoli è in pressing sul Bologna per Ndoye: sul piatto un’offerta da 30-35 milioni oltre a una contropartita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it