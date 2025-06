Dipteryx oleifera l’albero che scaglia fulmini contro i rivali

Scopri il sorprendente mondo di Dipteryx oleifera, l’albero capace di sfidare i fulmini per affermare la sua supremazia nella natura. Una recente ricerca suggerisce che questa pianta abbia evoluto una resistenza speciale ai fulmini, utilizzandoli come arma contro gli alberi rivali. Un esempio affascinante di come la natura trovi strategie sorprendenti per sopravvivere e dominare il suo ambiente. Leggi l’articolo completo su LE VOCI DI DENTRO per saperne di più.

Una ricerca ipotizza che Dipteryx oleifera abbia sviluppato una resistenza ai fulmini per ottenere un vantaggio su alberi concorrenti.

