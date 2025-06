Dimentica il cellulare torna a casa scopre una ladra e la fa arrestare

Dimentica il cellulare e torna a casa, solo per scoprire una ladra all’interno. La scoperta imprevista si trasforma in un lieto fine grazie alla pronta reazione della proprietaria, che ha chiamato la polizia. La ventitreenne croata, sorpresa in flagrante, è stata arrestata a Verona. Questa vicenda dimostra come l’istinto e la tempestività possano fare la differenza, proteggendo le nostre case e i nostri cari.

È stata arrestata dalla polizia di Verona la ventitreenne croata che, intorno alle 11.30 di mercoledì, 18 giugno, si è introdotta in un'abitazione di Via Giorgione, approfittando dell'assenza dei proprietari. A segnalare la presenza della giovane all'interno dell'appartamento è stata la.

